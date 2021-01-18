У Львові правоохоронці розшукують 31-річну вагітну львів'янку Оксану Бекеш. Жінка зникла 15 січня, повертаючись додому з пологового будинку.

Оксана Бекеш після консультації у лікаря так і не повернулась додому. Шевченківський відділ поліції 17 січня оголосив її у розшук. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як зникла вагітна львів'янка

Оксана Бекеш – мати 2 дітей. Зараз жінка перебуває на 3 місяці вагітності .

. Львів'янка зникла 15 січня. Вона поїхала на огляд до лікаря у пологовий будинок, що розташований на вулиці Раппопорта. Додому жінка так і не повернулася.

у пологовий будинок, що розташований на вулиці Раппопорта. Додому жінка так і не повернулася. Як встановили правоохоронці, зранку того ж дня львів'янку обікрали у маршрутці, коли вона їхала до медзакладу. Жінка мала при собі тисячу гривень.

у маршрутці, коли вона їхала до медзакладу. Жінка мала при собі тисячу гривень. Її документи та порожній гаманець поліцейські знайшли за кілька годин.

поліцейські знайшли за кілька годин. Про цей інцидент вагітна розповіла своєму лікареві під час консультації.

Медик додав, що жінка була у пригніченому та депресивному стані .

. Після візиту до лікаря вона повинна була повернутись додому на вулицю Брюховицьку.

З 13:00 15 січня зв'язок з нею був відсутній.

Львів'янка не має при собі ані телефону, ані грошей .

. Її чоловік розповів, що ані у день зникнення дружини, ані перед тим вони не сварилися.

Оксана Бекеш була одягнена у бордовий плащ, чорні штани, сіро-чорний шалик та мала чорні чоботи до колін.

у бордовий плащ, чорні штани, сіро-чорний шалик та мала чорні чоботи до колін. Усіх, хто знає, де може перебувати вагітна жінка, просять терміново телефонувати до поліції.



Оксана Бекеш зникла 15 січня / Фото поліції Львівщини