У Львові дорогою з лікарні зникла вагітна жінка: її оголосили у розшук – фото
У Львові правоохоронці розшукують вагітну жінку / 24 канал
У Львові правоохоронці розшукують 31-річну вагітну львів'янку Оксану Бекеш. Жінка зникла 15 січня, повертаючись додому з пологового будинку.
Оксана Бекеш після консультації у лікаря так і не повернулась додому. Шевченківський відділ поліції 17 січня оголосив її у розшук. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як зникла вагітна львів'янка
- Оксана Бекеш – мати 2 дітей. Зараз жінка перебуває на 3 місяці вагітності.
- Львів'янка зникла 15 січня. Вона поїхала на огляд до лікаря у пологовий будинок, що розташований на вулиці Раппопорта. Додому жінка так і не повернулася.
- Як встановили правоохоронці, зранку того ж дня львів'янку обікрали у маршрутці, коли вона їхала до медзакладу. Жінка мала при собі тисячу гривень.
- Її документи та порожній гаманець поліцейські знайшли за кілька годин.
- Про цей інцидент вагітна розповіла своєму лікареві під час консультації.
- Медик додав, що жінка була у пригніченому та депресивному стані.
- Після візиту до лікаря вона повинна була повернутись додому на вулицю Брюховицьку.
- З 13:00 15 січня зв'язок з нею був відсутній.
- Львів'янка не має при собі ані телефону, ані грошей.
- Її чоловік розповів, що ані у день зникнення дружини, ані перед тим вони не сварилися.
- Оксана Бекеш була одягнена у бордовий плащ, чорні штани, сіро-чорний шалик та мала чорні чоботи до колін.
- Усіх, хто знає, де може перебувати вагітна жінка, просять терміново телефонувати до поліції.
Оксана Бекеш зникла 15 січня / Фото поліції Львівщини
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