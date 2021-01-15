У Львові дуже п'яний водій без прав розтрощив 3 автівки: фото
У Львові 14 січня на вулиці Патона трапилась ДТП – дуже п'яний водій ВАХ 21093 в'їхав у BMW 525, а та, своєю чергою, врізалась в Audi Q5. Виявилось, що у винуватця аварії не було навіть водійських прав – їх забрали ще у 2018 році.
Інцидент трапився близько 18:30. Перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння показала значне перевищення – 2.85 проміле. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік розтрощив 3 автівки
- Близько 18:30 патрульних викликали на вулицю Патона, де трапилась ДТП за участю 3 автомобілів.
- Поліцейські з'ясували, що водій ВАХ 21093 не дотримався дистанції та зіштовхнувся з автівкою BMW 525.
- Вона, своєю чергою, за інерцією вдарила Audi Q5.
- 28-річний водій-винуватець був дуже п'яний.
- Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,85 проміле.
Drager показав значне перевищення алкоголю / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні склали на водія 2 протоколи
П'яний чоловік замість посвідчення водія дав патрульним паспорт. Правоохоронці встановили, що у квітні 2018 року Залізничного районний суд Львова позбавив львів'янина водійських прав на 3 роки.
На порушника склали 2 протоколи: за керування автівкою в стані сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Рапорт, щодо невиконання рішення суду водієм, патрульні передали у Залізничний відділ поліції.
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