У Львові п'яний чоловік без водійських прав розтрощив 3 авто / Фото з відкритих джерел

У Львові 14 січня на вулиці Патона трапилась ДТП – дуже п'яний водій ВАХ 21093 в'їхав у BMW 525, а та, своєю чергою, врізалась в Audi Q5. Виявилось, що у винуватця аварії не було навіть водійських прав – їх забрали ще у 2018 році.