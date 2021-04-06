У Львові 5 квітня патрульні зупинили дуже п'яного водія. Чоловік відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння й пред'явив правоохоронцям ковбасу замість документів.

Через сильне алкогольне сп'яніння водій не міг подути у Drager. На перевірку у медзаклад він їхати не хотів, адже боявся заразитись коронавірусом.

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П'яний водій пред'явив ковбасу замість документів

Увечері 5 квітня в оперативному чаті громадської організації Pitbull Lviv повідомили про п'яного водія біля продуктового магазину на вулиці Під Голоском.

Вже за декілька хвилин чоловіка зупинили патрульні.

Водій був дуже п'яний. Замість документів він пред'явив правоохоронцям ковбасу, яку щойно купив у магазині.

Коли водій врешті знайшов документи, то поклав ковбасу у гаманець.

Стан чоловіка навіть не дозволив йому пройти огляд – він фізично не міг подути у Drager.

Їхати у лікарню порушник відмовився, бо дуже боявся підхопити COVID-19.

Патрульні склали на чоловіка постанову за відмову від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння.



Водія зупинили на вулиці Під Голоском / Фото Pitbull Lviv



На порушника склали постанову / Фото Pitbull Lviv