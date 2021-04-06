У Львові дуже п'яний водій пред'явив замість документів ковбасу: фото

У Львові 5 квітня патрульні зупинили дуже п'яного водія. Чоловік відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння й пред'явив правоохоронцям ковбасу замість документів.
Через сильне алкогольне сп'яніння водій не міг подути у Drager. На перевірку у медзаклад він їхати не хотів, адже боявся заразитись коронавірусом.
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П'яний водій пред'явив ковбасу замість документів
- Увечері 5 квітня в оперативному чаті громадської організації Pitbull Lviv повідомили про п'яного водія біля продуктового магазину на вулиці Під Голоском.
- Вже за декілька хвилин чоловіка зупинили патрульні.
- Водій був дуже п'яний. Замість документів він пред'явив правоохоронцям ковбасу, яку щойно купив у магазині.
- Коли водій врешті знайшов документи, то поклав ковбасу у гаманець.
- Стан чоловіка навіть не дозволив йому пройти огляд – він фізично не міг подути у Drager.
- Їхати у лікарню порушник відмовився, бо дуже боявся підхопити COVID-19.
- Патрульні склали на чоловіка постанову за відмову від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння.
Водія зупинили на вулиці Під Голоском / Фото Pitbull Lviv
На порушника склали постанову / Фото Pitbull Lviv