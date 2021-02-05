У Львові 4 лютого працівник комунальної служби під час прибирання вулиці знайшов гранату. Боєприпас був часів першої Світової війни й невідомо, як він опинився посеред вулиці.

Чоловік знайшов бойову гранату близько 9:04 на вулиці Зеленій. Надзвичайники вилучили та ліквідували боєприпас. Цікаво У Львові посеред дороги загорілось Peugeot: фото згарища Як двірник знайшов гранату Близько 9:04 надзвичайникам надійшло повідомлення від працівника комунальної служби.

Двірник розповів під час прибирання на вулиці Зеленій знайшов предмет, який нагадував застарілий боєприпас.

Небезпечна знахідка розміщувалась на відстані 2 метрів від дороги та 20 метрів від житлової будівлі.

На місце виклику одразу виїхала оперативна група Сихівського районного відділу ДСНС Львівщини.

Надзвичайники встановили, що чоловік знайшов ручну гранату MillsBomb № 5 часів першої Світової війни.

Цього ж дня о 16:00 піротехнічна група вилучила та знищила гранату. Зверніть увагу! Якщо ви знайшли боєприпаси, не беріть їх до рук, не наносьте по них удари й не намагайтесь розібрати. Також заборонено переносити або перекатувати їх з місця на місце, кидати їх у вогнище або розводити над ними полум’я. Будьте максимально обережними й одразу телефонуйте надзвичайникам за номером 101! Це може врятувати ваше здоров'я та життя.

Двірник знайшов гранату під час прибирання / Фото ДСНС Львівщини

Піротехніки знищили боєприпас / Фото ДСНС Львівщини