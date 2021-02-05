У Львові двірник знайшов бойову гранату посеред вулиці: фото
У Львові двірник знайшов бойову гранату / ДСНС Львівщини
У Львові 4 лютого працівник комунальної служби під час прибирання вулиці знайшов гранату. Боєприпас був часів першої Світової війни й невідомо, як він опинився посеред вулиці.
Джерело:ДСНС Львівщини
Чоловік знайшов бойову гранату близько 9:04 на вулиці Зеленій. Надзвичайники вилучили та ліквідували боєприпас.
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Як двірник знайшов гранату
- Близько 9:04 надзвичайникам надійшло повідомлення від працівника комунальної служби.
- Двірник розповів під час прибирання на вулиці Зеленій знайшов предмет, який нагадував застарілий боєприпас.
- Небезпечна знахідка розміщувалась на відстані 2 метрів від дороги та 20 метрів від житлової будівлі.
- На місце виклику одразу виїхала оперативна група Сихівського районного відділу ДСНС Львівщини.
- Надзвичайники встановили, що чоловік знайшов ручну гранату MillsBomb № 5 часів першої Світової війни.
- Цього ж дня о 16:00 піротехнічна група вилучила та знищила гранату.
Двірник знайшов гранату під час прибирання / Фото ДСНС Львівщини
Піротехніки знищили боєприпас / Фото ДСНС Львівщини
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