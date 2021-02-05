У Львові двірник знайшов бойову гранату посеред вулиці: фото

5 лютого 2021 , 15:51
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 4 лютого працівник комунальної служби під час прибирання вулиці знайшов гранату. Боєприпас був часів першої Світової війни й невідомо, як він опинився посеред вулиці.

Чоловік знайшов бойову гранату близько 9:04 на вулиці Зеленій. Надзвичайники вилучили та ліквідували боєприпас.

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Як двірник знайшов гранату

  • Близько 9:04 надзвичайникам надійшло повідомлення від працівника комунальної служби.
  • Двірник розповів під час прибирання на вулиці Зеленій знайшов предмет, який нагадував застарілий боєприпас.
  • Небезпечна знахідка розміщувалась на відстані 2 метрів від дороги та 20 метрів від житлової будівлі.
  • На місце виклику одразу виїхала оперативна група Сихівського районного відділу ДСНС Львівщини.
  • Надзвичайники встановили, що чоловік знайшов ручну гранату MillsBomb № 5 часів першої Світової війни.
  • Цього ж дня о 16:00 піротехнічна група вилучила та знищила гранату.
Зверніть увагу! Якщо ви знайшли боєприпаси, не беріть їх до рук, не наносьте по них удари й не намагайтесь розібрати. Також заборонено переносити або перекатувати їх з місця на місце, кидати їх у вогнище або розводити над ними полум’я. Будьте максимально обережними й одразу телефонуйте надзвичайникам за номером 101! Це може врятувати ваше здоров'я та життя.


Двірник знайшов гранату під час прибирання / Фото ДСНС Львівщини


Піротехніки знищили боєприпас / Фото ДСНС Львівщини