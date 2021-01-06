У Львові 6 січня правоохоронці затримали двох киян – 20-річного хлопця та 19-річну дівчину. Вони намалювали графіті на стіні Меморіалу Небесної сотні.

Інцидент трапився близько 3:00. Кияни не заперечували своєї причетності до правопорушення. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали порушників

Близько 3:00 патрульні, проїжджаючи повз Меморіал Небесної сотні, помітили 2 людей, які наносили графіті на підпірну стіну.

Порушниками виявились 20-річний хлопець та 19-річна дівчина. Обидвоє – жителі Києва.

Біля них стояли балончики з фарбою.

Кияни не заперечували своєї причетності до такого ганебного вчинку.



Інцидент трапився близько 3 години ночі / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці відвезли порушників у Галицький відділ поліції. Там дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою.

Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.



Кияни не заперечували свого вчинку / Фото Патрульної поліції Львівщини



Порушникам загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини