За останні 6 місяців до дитячої лікарні потрапили з алкогольним отруєнням 22 підлітки. Наймолодшому пацієнтові було лише 14 років.

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Медики госпіталізували 2 підлітків з алкогольним отруєнням

До львівської міської дитячої лікарні 3 та 4 червня карета швидкої привезла двох підлітків, хлопця і дівчину. Лікарі діагностували у них отруєння невідомою речовиною.

За словами заступника головного лікаря дитячої лікарні Романа Гереги, 16-річного львів'янина лікарі підібрали на вулиці. Підліток не реагував на приїзд медиків. У лікарні через деякий час хлопець прийшов до тями. Він почав зривати з себе катетер та кидатись на лікарів з кулаками.

Своєю чергою, 17-річна дівчина опинилась у лікарні після святкування Дня народження. Їй стало погано після змішування різних напоїв.

Результатів аналізів сьогодні ще нема, бо їх роблять в іншій медичній установі. І поки на руках нема цих результатів, ми ставимо діагноз – отруєння невідомою речовиною. Хоча є підозра, що хлопець отруївся алкоголем, а дівчина змішала різні напої,

– зазначив Герега.

Невдовзі за дівчиною приїхали батьки. Вони забрали її з лікарні додому.

Зауважте! Лікар зазначив, що до дитячої лікарні останнім часом доволі часто потрапляють діти з алкогольним отруєнням. За останні пів року госпіталізували 22 пацієнти різного віку. Медики просять батьків частіше цікавитися, де і з ким проводять вільний час їхні діти та чим вони займаються.