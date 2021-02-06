У Львові горіла багатоповерхівка: є загибла і постраждалі – відео
У Львові сталась пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку. Внаслідок трагедії одна жінка загинула.
Джерело:ДСНС
Водночас 3 людини, з яких одна дитина, госпіталізовані. Загоряння відбулось у приміщенні на вулиці Липова Алея.
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Деталі пожежі
Після того, як до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння, до місця події направили:
- вогнеборців 29-ої, 30-ої, 2-ої державних пожежно-рятувальних частин Львова;
- оперативно-координаційний центр.
На момент прибуття квартира була охоплена вогнем. Токсичний дим, який виник через пожежу, заповнив всю сходову клітку будинку.
Що відомо про постраждалих
Рятувальники виявили без свідомості 2 людей. Їх з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам. Також з охопленого димом будинку винесли на руках дитину, яку лікарі госпіталізували.
Загалом із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.
У Львові горіла багатоповерхівка: дивіться відео
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