У Львові горіла багатоповерхівка: є загибла і постраждалі – відео

У Львові сталась пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку. Внаслідок трагедії одна жінка загинула.

Водночас 3 людини, з яких одна дитина, госпіталізовані. Загоряння відбулось у приміщенні на вулиці Липова Алея.

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Деталі пожежі

Після того, як до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння, до місця події направили:

вогнеборців 29-ої, 30-ої, 2-ої державних пожежно-рятувальних частин Львова;

оперативно-координаційний центр.

На момент прибуття квартира була охоплена вогнем. Токсичний дим, який виник через пожежу, заповнив всю сходову клітку будинку.

Що відомо про постраждалих

Рятувальники виявили без свідомості 2 людей. Їх з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам. Також з охопленого димом будинку винесли на руках дитину, яку лікарі госпіталізували.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронні органи.

Загалом із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.

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