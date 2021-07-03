Через пожежу із нічного клубу довелося евакуювати 250 відвідувачів та 50 осіб персоналу. Про це 24 каналу повідомили у ДСНС.

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Подробиці від вогнеборців

Повідомлення про пожежу на вулиці Чорновола надійшло до рятувальників о 00:08. Вона спалахнула на сцені – на першому поверсі "Малевича".

Вогонь знищив елементи тканинного декору на площі 4 квадратних метри всередині закладу. Чому відбулося загоряння – наразі невідомо.

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