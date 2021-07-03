Через пожежу із нічного клубу довелося евакуювати 250 відвідувачів та 50 осіб персоналу. Про це 24 каналу повідомили у ДСНС.
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Подробиці від вогнеборців
Повідомлення про пожежу на вулиці Чорновола надійшло до рятувальників о 00:08. Вона спалахнула на сцені – на першому поверсі "Малевича".
Вогонь знищив елементи тканинного декору на площі 4 квадратних метри всередині закладу. Чому відбулося загоряння – наразі невідомо.
Попередні пожежі на Львівщині
- Напередодні під час негоди у селі Зимна Вода загорівся житловий будинок. Ймовірно, що це сталося після того, як у нього вдарила блискавка.
- У Стрию 23 червня загорівся рейсовий автобус "Еталон", він вигорів вщент. На щастя, пасажирів всередині у цей момент не було.
- На вулиці Параджанова, що у Львові, спалахнула пожежа у 3-поверховому будинку. Рятувальники евакуювали 8 людей, серед яких – дитину.