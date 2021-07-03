У Львові горіла сцена у нічному клубі "Малевич"
3 липня 2021 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:"Львівський портал"
У Львові в ніч проти 3 липня горів нічний клуб "Малевич". Загорілася сцена розважального закладу. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Через пожежу із нічного клубу довелося евакуювати 250 відвідувачів та 50 осіб персоналу. Про це 24 каналу повідомили у ДСНС.
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Подробиці від вогнеборців
Повідомлення про пожежу на вулиці Чорновола надійшло до рятувальників о 00:08. Вона спалахнула на сцені – на першому поверсі "Малевича".
Вогонь знищив елементи тканинного декору на площі 4 квадратних метри всередині закладу. Чому відбулося загоряння – наразі невідомо.
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