Це трапилося 4 червня приблизно о 18:20. Наразі невідомо чи є постраждалі внаслідок цього інциденту.
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Більше про задимлення
У підписі до цього відео написали, що трамвай рухався вулицею Городоцька. Він прямував до костелу Ольги та Єлизавети, тобто вгору із центру міста.
Відео, яке оприлюднили триває лише 3 секунди. Наразі офіційно цю подію ніяк не прокоментували. Тому причина задимлення – наразі невідома.
Користувач Андрій Завадський повідомив, що біля Університету МВС утворилися затори в напрямку вокзалу. Він це написав у чаті "Варта1".
На Городоцькій у Львові горів трамвай: відео "Варта1"