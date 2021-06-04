У Львові під час руху загорівся трамвай: утворились затори – відео

Біля Львівського цирку трапилося задимлення трамваю. Згодом оприлюднили відео з місця. Також користувачі мережі повідомили, що внаслідок цього інциденту утворились затори.

Це трапилося 4 червня приблизно о 18:20. Наразі невідомо чи є постраждалі внаслідок цього інциденту.

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У підписі до цього відео написали, що трамвай рухався вулицею Городоцька. Він прямував до костелу Ольги та Єлизавети, тобто вгору із центру міста.

Відео, яке оприлюднили триває лише 3 секунди. Наразі офіційно цю подію ніяк не прокоментували. Тому причина задимлення – наразі невідома.

Користувач Андрій Завадський повідомив, що біля Університету МВС утворилися затори в напрямку вокзалу. Він це написав у чаті "Варта1".

На Городоцькій у Львові горів трамвай: відео "Варта1"