Залучають студентів: у Львові вивільняють приміщення для хворих на COVID-19 – фото
У Львові готують додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус. В цьому допомогають студенти Університету безпеки життєдіяльності.
Джерело:Львівська міська рада
Відділення для хворих готують в одному з корпусів поліклініки на вулиці Мазепи та у 8-й лікарні на вулиці Навроцького. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
До слова Критично не вистачає лікарів, – Садовий попросив допомоги через складну ситуацію у Львові
"Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вул. Мазепи, який ми погодили з поліклінікою під облаштування додаткових ліжко-місць. Сьогодні там розпочались підготовчі роботи, розпочали першу чергу облаштування додаткових ліжок", – сказав Маселко.
Загалом у поліклініці на вулиці Мазепи має з'явитись 150 ліжок для хворих на коронавірус.
Вивільнення приміщень для хворих на COVID-19 / Фото Львівської міської ради
Де та скільки додаткових ліжок з'явиться у Львові
Затвердити кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік, має міська комісія з надзвичайних ситуацій. На першому етапі планують облаштувати 366 місць:
- амбулаторне відділення, яке знаходиться у 8-й лікарні – 36 ліжок;
- 2-ге поліклінічне відділення на вулиці Мазепи – 150 ліжок;
- 4-та поліклініка на проспекті Червоної Калини – 60 ліжок;
- 2-га поліклініка на вулиці Симоненка – 70 ліжок;
- 10-та клінічна лікарня на вулиці Бой-Желенського – 50 ліжок.
На облаштування тимчасових COVID-приміщень міська влада виділила з бюджету 18 мільйонів гривень.
Коронавірус на Львівщині: головні новини
- Станом на 21 березня у Львівській області зареєстрували 93 537 хворих на коронавірус. З них через ускладнення померли 2 482 осіб. На щастя, одужати вдалось 75 031 людині.
- За минулу добу COVID-19 підтвердили в 1 117 осіб, із них у Львові – 685.
- Через спалах нової хвилі коронавірусу у Львові та області ввели локдаун з 19 до 29 березня.
Поділитися новиною