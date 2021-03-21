Залучають студентів: у Львові вивільняють приміщення для хворих на COVID-19 – фото

Джерело:Львівська міська рада
У Львові готують додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус. В цьому допомогають студенти Університету безпеки життєдіяльності.
Відділення для хворих готують в одному з корпусів поліклініки на вулиці Мазепи та у 8-й лікарні на вулиці Навроцького. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
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"Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вул. Мазепи, який ми погодили з поліклінікою під облаштування додаткових ліжко-місць. Сьогодні там розпочались підготовчі роботи, розпочали першу чергу облаштування додаткових ліжок", – сказав Маселко.
Загалом у поліклініці на вулиці Мазепи має з'явитись 150 ліжок для хворих на коронавірус.
Вивільнення приміщень для хворих на COVID-19 / Фото Львівської міської ради
Де та скільки додаткових ліжок з'явиться у Львові
Затвердити кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік, має міська комісія з надзвичайних ситуацій. На першому етапі планують облаштувати 366 місць:
На облаштування тимчасових COVID-приміщень міська влада виділила з бюджету 18 мільйонів гривень.