У Львові в громадський транспорт пускатимуть лише за перепустками
Через локдаун у Львові обмежили курсування громадського транпорту. Тепер він їздитиме тільки в режимі спецперевезень.
Таке рішення прийняла міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Річ у тім, що у Львові – складна ситуація з коронавірусом.
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Як працюватиме транспорт
У транспорті будуть перевозити тільки певну категорію громадян, зокрема, тих працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:
- медики,
- працівники продуктових магазинів, банків, сфери енерго- і водозабезпечення,
- працівники соціальних служб, прокуратури тощо.
Також у громадському трансорті тимчасово не перевозитимуть пільговиків.
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