У Львові в громадський транспорт пускатимуть лише за перепустками

Через локдаун у Львові обмежили курсування громадського транпорту. Тепер він їздитиме тільки в режимі спецперевезень.

Таке рішення прийняла міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Річ у тім, що у Львові – складна ситуація з коронавірусом.

До теми Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня