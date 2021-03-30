У Львові в громадський транспорт пускатимуть лише за перепустками

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Через локдаун у Львові обмежили курсування громадського транпорту. Тепер він їздитиме тільки в режимі спецперевезень.

Таке рішення прийняла міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Річ у тім, що у Львові – складна ситуація з коронавірусом.

До теми Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

Як працюватиме транспорт

У транспорті будуть перевозити тільки певну категорію громадян, зокрема, тих працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:

  • медики,
  • працівники продуктових магазинів, банків, сфери енерго- і водозабезпечення,
  • працівники соціальних служб, прокуратури тощо.
Також у громадському трансорті тимчасово не перевозитимуть пільговиків.

Локдаун у Львові: що треба знати

Посилений карантин у Львові продовжили до 12 квітня. Жорскі обмеження діятимуть й надалі. Наприклад, закриті торгові центри, кафе й ресторани. Крім того, тепер усі дитячі садочки міста працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Зауважимо, через порушення карантину закрили кілька магазинів:

  • "Епіцентр" за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 188;
  • "Єва" на проспекті Чорновола, 1;
  • "МакДональдз", на проспекті Шевченка, 7;
  • "Братиська" за адресою вулиця Січових Стрільців, 3;
  • "Гребуче Ябко" за адресою вулиця Староєврейська, 20;
  • "Йокі", за адресою вулиця Гнатюка, 12а;
  • "Малевич", на проспекті Чорновола, 2.

Зверніть увагу! Локдаун у Львові почав діяти з 19 березня. Потім його продовжили до початку квітня, а тепер – до 12.

До речі, за добу 29 березня на Львівщині підтвердили 961 новий випадок коронавірусу.