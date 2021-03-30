У Львові в громадський транспорт пускатимуть лише за перепустками

Через локдаун у Львові обмежили курсування громадського транпорту. Тепер він їздитиме тільки в режимі спецперевезень.
Таке рішення прийняла міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Річ у тім, що у Львові – складна ситуація з коронавірусом.
До теми Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня
У транспорті будуть перевозити тільки певну категорію громадян, зокрема, тих працівників, які забезпечують життєдіяльність міста:
Посилений карантин у Львові продовжили до 12 квітня. Жорскі обмеження діятимуть й надалі. Наприклад, закриті торгові центри, кафе й ресторани. Крім того, тепер усі дитячі садочки міста працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.
Зауважимо, через порушення карантину закрили кілька магазинів:
Зверніть увагу! Локдаун у Львові почав діяти з 19 березня. Потім його продовжили до початку квітня, а тепер – до 12.
До речі, за добу 29 березня на Львівщині підтвердили 961 новий випадок коронавірусу.