У Львові затримали одного з керівників Львівського обласного управління водних ресурсів Держводагенства України. Невдовзі посадовцю повідомлять про підозру в хабарництві.

Чоловіка затримали під час передачі першої частини "відкату". Наразі слідчі проводять розслідування. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як затримали зловмисника

Слідчі задокументували факт вимагання та отримання хабаря одним з керівників Львівського обласного управління водних ресурсів.

Правоохоронці встановили, що 39-річний посадовець вимагав "відкати" за виконані будівельно-ремонтні роботи й товари.

Зловмисника затримали 28 грудня після отримання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч гривень.

Дивіться фото затримання посадовця / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує посадовцеві

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Після цього слідчі повідомлять посадовцеві про підозру та звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.