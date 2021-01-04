У Львові на хабарі затримали керівника управління водних ресурсів: фото
У Львові затримали одного з керівників Львівського обласного управління водних ресурсів Держводагенства України. Невдовзі посадовцю повідомлять про підозру в хабарництві.
Чоловіка затримали під час передачі першої частини "відкату". Наразі слідчі проводять розслідування. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.
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Як затримали зловмисника
- Слідчі задокументували факт вимагання та отримання хабаря одним з керівників Львівського обласного управління водних ресурсів.
- Правоохоронці встановили, що 39-річний посадовець вимагав "відкати" за виконані будівельно-ремонтні роботи й товари.
- Зловмисника затримали 28 грудня після отримання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч гривень.
Дивіться фото затримання посадовця / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує посадовцеві
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Після цього слідчі повідомлять посадовцеві про підозру та звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
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