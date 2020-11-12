У Львові 12 листопада 17-річний хлопець розбив вікно у кіоску та вкрав звідти цигарки. Тепер на нього очікує кримінальна відповідальність – до 3 років за ґратами.

Інцидент трапився вночі на перетині вулиць Виговського та Кульчицької. Хлопця затримали за гарячими слідами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Читайте також Знайшли близько кілограма канабісу: поліцейські випадково затримали зловмисників – фото Як хлопець вкрав цигарки з кіоску Місцева жителька зателефонувала до поліції та розповіла, що невідомий юнак розбив вікно у кіоску.

Він вкрав з нього цигарки та втік у невідомому напрямку. Жінка детально описала зловмисника.

Патрульні вирушили на пошуки хлопця.

На вулиці Виговського вони помітили 2 юнаків. Один з них був дуже схожий на зловмисника, якого шукали правоохоронці.

Поліцейські розповіли хлопцям, що неподалік пограбували кіоск.

17-річний юнак чомусь дуже занервував.

Хлопець намагався втекти, але патрульні його наздогнали.

Хлопець пограбував кіоск вночі / Фото Патрульної поліції Львівщини Що загрожує хлопцеві за крадіжку цигарок Правоохоронці знайшли у юнака кілька пачок цигарок. Хлопець не міг пояснити їхнє походження. Цигарки вилучили. На місце інциденту приїхали батьки юного зловмисника. Продавчиня кіоску написала на хлопця заяву. Тепер юнакові загрожує кримінальна відповідальність за крадіжку. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 850 до 1700 гривень або до 3 років за ґратами.