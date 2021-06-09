У Львові хочуть розбудувати медичне містечко

Під час Екстреного медичного форуму у Львові підписали Меморандум щодо підтримки розвитку медичної галузі. Завдяки цьому місто зможе розбудувати медичне містечко.

У Львові планують створити 3 Територіальні медичні об'єднання. Відтак медичне містечко розбудують на базі першого ТМО, яке спеціалізуватиметься на ургентній медицині.

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Наразі медзаклади конкурують між собою

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у 2020 році лікарні вперше почали отримувати гроші за пацієнтів, яких пролікували. Внаслідок цього утворився ринок послуг, тож медзаклади почали конкурувати. Потужні лікарні генерують більшу кількість послуг. Своєю чергою, менші медзаклади не мають таких можливостей.

НСЗУ буде зменшувати індекс оплати за кожен пакет. Коли раніше оплачували 100% за кожного пацієнта, то до кінця року це може бути 85%, а наступного – 60%, тобто майже у 2 рази менше за ту ж роботу. Це означає, що коштів буде менше,

– зазначив Москаленко.

Саме тому у Львові хочуть створити 3 об'єднання лікарень. Це дасть змогу додатково економити гроші, відкривати нові пакети й збільшувати кількість пролікованих пацієнтів.

"А тому автоматично збільшити кошти на оплату праці медичних працівників. І найголовніше, це підвищення якості послуг і надання тієї послуги, якої поки немає і за нею їдуть закордон", – зазначив посадовець.

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У Львові розбудують медичне містечко

Під час форуму підписали Меморандум між Міжнародною фінансовою корпорацією, Агенцією державно-приватного партнерства та управлінням охорони здоров'я Львівської міськради. Він дасть змогу розпочати процес оцінки фінансування для розбудови медичного містечка на базі інституцій першого ТМО.

"Об'єднання лікарень – це другий обов'язковий крок реформи. Це покращення послуг і збільшення суми коштів, підвищення оплати працівникам", – додав Москаленко.

Окрім цього, Львів отримає грант на розробку комплексної стратегії якісних медичних послуг та допомогу з розробкою економічних моделей для медзакладів.

Коротко про Територіальні медичні об'єднання у Львові