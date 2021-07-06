Ухвалу планують розглянути на пленарному засіданні 8 липня. Однак її поки не внесли у порядок денний.

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У Львові хочуть скасувати рішення про підняття вартості проїзду

Депутатки ЛМР від фракції "ЄС" Уляна Пак та Оксана Маруняк є авторками проєкту ухвали про скасування рішення виконкому міськради, за яким у Львові підвищили вартість проїзду з 7 до 10 гривень. На їхній погляд, при встановленні нового тарифу порушили процедуру, адже міськрада не провела громадських слухань. Своєю чергою, сама вартість проїзду, на думку депутаток, є необґрунтованою, бо даних про пасажиропотік немає.

Обґрунтована вартість проїзду, зазначали перевізники, – 14 гривень. Міськрада погодила тариф у 10 гривень за поїздку. Але не маємо певності в обґрунтуванні цього тарифу, адже немає обліку пасажиропотоку. Ми не знаємо, скільки заробляє той чи інший перевізник у день,

– зазначила Маруняк

Тож, за її словами, не можна заявляти, що 7 гривень за поїздку – це мало, а 10 чи 14 – достатньо, адже говорити про таке немає підстав. Також ніхто не знає, скільки в електротранспорті перевозять пільговиків.

"Був ще один аргумент перевізників – збільшення вартості палива. Але знаємо, що два роки тому воно коштувало 28 гривень, зараз 27 гривень", – додала депутатка.

Окрім цього, за словами Маруняк, ухвалення рішення про збільшення вартості проїзду не пройшло належним чином, адже у місті не провели громадських слухань. У березні відбулись лише консультації, проте людям тоді лише повідомили про підняття ціни на проїзд, а вплинути на це рішення вони ніяк не могли. Окрім цього, у Львові створили 2 петиції щодо зниження вартості проїзду. Вони набрали потрібну кількість голосів.

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Проєкт ухвали розглянуть на засіданні

Маруняк зазначила, що ухвали у порядку денному поки немає. Її повинен внести міський голова. Проте, якщо ухвалу не внесуть цього місяця, депутати пропонуватимуть розглянути її на наступних засіданнях.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич розповіла, що проєкт ухвали завізував із зауваженнями юридичний департамент ЛМР. Їх озвучать на засіданні.

"Рада може скасовувати рішення виконкому, але лише у випадках їх невідповідності законам України. Формально ми не маємо підстав для скасування цього рішення. Ми завізували цей проєкт ухвали із зауваженнями, адже не обґрунтовано, яким вимогам закону не відповідає це рішення виконкому", – додала Пайонкевич.

Зауважте! Виконком ЛМР 21 травня рішення підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 10 гривень. Ціна є однаковою як в автобусах, так і в трамваях та тролейбусах.

Перевізники можуть перейти на вільний тариф

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що якщо львівським перевізникам доведеться повертатись до тарифу 7 гривень за поїздку, то вони не зможуть надавати належних послуг. Також тоді вони перейдуть на вільний тариф – тобто кожен перевізник встановлюватиме свою ціну на поїздку.

Якщо депутати приймуть таке рішення, то зроблять ведмежу послугу львів'янам. Приватні перевізники перейдуть на вільний тариф, який буде значно вищий, ніж нині,

– каже він.

Окрім цього, перевізники не возитимуть ті категорії пільговиків, яким таке право не надав закон, – пенсіонерів, школярів та інвалідів третьої групи.

Керівник концерну "Екопастранс" Ігор Самардак зазначив, що нещодавно перевізники почали працювати на засадах здорової конкуренції. Вони отримали можливість купити нові автобуси, зокрема 12 автобусів із кондиціонерами. Однак, за його словами, що буде далі – незрозуміло.

"Вперше приватні перевізники почали реальну конкуренцію, працюють над проєктом електробусу і це не коштувало бюджету мільярдів, як до прикладу в АТП-1, туди постійно йдуть вливання", – додав Самардак.

За його словами, через незрозумілі правила гри підприємству довелось призупинити постачання декількох автобусів, за які підприємці уже заплатили аванс.

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