На "Арені Львів" хочуть створити великий центр вакцинації від COVID-19: кому робитимуть щеплення

В Україні до Дня незалежності, 24 серпня, планують щепити від коронавірусу 70% населення. Тож у Львові на "Арені Львів" планують створити Центр вакцинації. Там проводитимуть щеплення людям, які записались через додаток "Дія".

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що кампанія з відкриття Центрів вакцинації розпочинається за дорученням президента Володимира Зеленського. Центри вакцинації розгорнуть не лише у Львові, а й в інших містах, зокрема у Києві та Одесі.

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В Україні до серпня планують вакцинувати 70% населення

До Дня незалежності, 24 серпня, планують вакцинувати 70% українців. Тож в країні необхідно збільшувати кількість пунктів, де робитимуть щеплення від коронавірусу. Київ, Львів та Одеса першими приєдналися до ініціативи створення центрів вакцинації. Щеплення проводитимуть у 2 етапи:

Під час першого етапу вакцинуватимуть людей, які записалися до списку очікування через додаток "Дія" . Наразі у цьому списку є 600 тисяч охочих з усієї Україні.

. Наразі у цьому списку є 600 тисяч охочих з усієї Україні. Другий етап розпочнеться, коли в Україні буде достатня кількість вакцин від коронавірусу, щоб щепити усіх людей віком від 18 до 59 років.

Планують, що Центри вакцинації запустять у роботу у найближчі 2 тижні. За словами Ляшка, початок вакцинації людей зі списку очікування додатку "Дія" – це доручення президента. Міністр доручив облдержадміністраціям напрацювати систему роботи центрів для проведення щеплень у вихідні дні.

Центри повинні бути прив'язаними до конкретного закладу охорони здоров'я. Першочергово необхідно визначити тип центру вакцинації, який будуть утворювати, сформувати команду та керівника. Роботу медичних працівників у центрах оплачуватимуть за кошти НСЗУ,

– додав Ляшко.

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Львівський центр вакцинації почне працювати у червні

За словами заступника голови Львівської ОДА Івана Собка, детальний план роботи центру повинні представити наступного тижня.

"Щоб вже у червні розпочати запис людей. Очікувана дата початку роботи центрів за прогнозами МОЗ – 5 – 6 червня, але це залежить, звичайно ж, від стану організації роботи на місцях", – додав посадовець.

Собко розповів, що наразі обговорюють можливість відкриття вакцинального центру на стадіоні "Арена Львів". Проте також розглядають альтернативні варіанти його розміщення у різних районах Львова. Центр планують створити там, куди львів'янам та жителям області буде зручно доїжджати.

"Арена Львів" – найвідповідніше місце для створення центру

Метою створення центрів вакцинації є збільшення кількості щеплених дорослих українців. Такі центри будуть тимчасовими пунктами щеплення.

За інформацією ZAXID.NET, голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що "Арена Львів" найбільше відповідає рекомендаціям МОЗ для облаштування центру вакцинації.

"Зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, насамперед це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а і волонтерів та студентів медичних закладів", – додав посадовець.

Також розглядатимуть питання забезпечення центрів вакцинації холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами й охороною під час та після роботи.Проте, за словами Козицького, проблемою є розташування стадіону, адже він розміщується на околиці міста. Тож, ймовірно, туди може бути ускладнено доїзд.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу