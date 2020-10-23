Львівська влада планує обмежити в’їзд у місто автівок з неякісним пальним та двигунами без нейтралізаторів викидів. А до 2030 року у Львові планують взагалі заборонити дизельні автомобілі.

Управління екології Львівської міськради створило комплекс заходів для покращення якості повітря у місті. Проте без змін у законодавстві на державному рівні втілити їх неможливо. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Цікаво 80% вартості ремонту вулиці Бандери – заміна колектора, – Садовий

Деталі програми покращення повітря у Львові

Виконком міськради погодив комплекс заходів, який розробило управління екології, 16 жовтня.

У цій програмі понад 30 пунктів. Серед основних заходів – обмеження пересування Львовом на автівках, які забруднюють повітря.

У Львові планують створити обмежені зони викидів. До них можна буде заїхати лише автомобілем, який відповідає євростандарту пального або має альтернативний привід.

Окрім цього, міська влада хоче заборонити в'їзд у найзабрудненіші зони Львова на автівках, які виготовили до 1991 року, та на автомобілях без каталізаторів.

Заборона дизельних автомобілів у Львові

Після 2025 року в місті хочуть повністю заборонити автомобілі, які не відповідають євростандарту палива. Після втілення усіх цих заходів, орієнтовно до 2030 року, у Львові взагалі заборонять в’їзд у місто дизельних автомобілів.

У програмі, яку погодив виконком міськради, також вказані рекомендації щодо громадського транспорту. Так, перевізникам, автобуси яких не відповідатимуть екологічним нормам, місто відмовлятиме у співпраці. Усі міські автобуси повинні бути обладнані каталітичними нейтралізаторами викидів.

Цікаво! В’їзд дизельних автомобілів обмежений у низці європейських міст – Римі, Парижі, Барселоні та у понад 20 містах Німеччини.

Читайте також У Львові виділять ділянку під будівництво заводу електрокарів: деталі

Без зміни законодавства в Україні план міськради – нездійсненний

Керівниця управління екології Львівської міськради Олександра Сладкова розповіла, що на рівні міста усі ці заходи здійснити неможливо. Однак міська влада зможе почати діяти тоді, коли зміниться законодавство на державному рівні.

У Німеччині такі речі працюють, і коли дослідження показує, що з якістю повітря є проблеми, то вони можуть встановлювати заборону в’їзду автомобілів певного класу двигунів. Тут йдеться про те, що якщо наше національне законодавство дозволить, і якщо буде на це потреба, тоді на певний термін можна обмежити в’їзд певного класу двигунів,

– зазначила Сладкова.

Вона додала, що якість повітря у Львові дуже покращилась після введення карантину, хоча до квітня деякі зони міста були дуже загазованими.