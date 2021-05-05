Також може зрости вартість квитків у трамваях і тролейбусах. Однак там буде знижка для пасажирів, які купуватимуть квитки через електронні сервіси.

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Хто про це розповів

Можливе збільшення цін анонсував у розмові з журналістами керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. За його словами, перевізники надіються, що виконком міськради розгляне відповідне рішення вже цього тижня.

Скільки коштуватиме квиток в електротранспорті

У трамваях і тролейбусах Львова ціна також має зрости до 10 гривень. Однак при купівлі через електронні сервіси вона становитиме 8,50 гривні.

Зверніть увагу! У лютому заговорили про те, що вартість проїзду у громадському транспорті може зрости на всій території України. Експерти тоді були впевнені, що COVID-19 суттєво вплинув на пасажиропотік, тому подорожчання неминуче.