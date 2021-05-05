У Львові хочуть збільшити ціни на проїзд у транспорті: в ЛМР готують проєкт рішення

Вартість проїзду у львівських маршрутках може зрости до 10 гривень. Це вже погодила регіональна філія антимонопольного комітету. Тому в міськраді Львова почали готувати проєкт рішення, який невдовзі розглянуть.

Також може зрости вартість квитків у трамваях і тролейбусах. Однак там буде знижка для пасажирів, які купуватимуть квитки через електронні сервіси.

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Хто про це розповів

Можливе збільшення цін анонсував у розмові з журналістами керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. За його словами, перевізники надіються, що виконком міськради розгляне відповідне рішення вже цього тижня.

Скільки коштуватиме квиток в електротранспорті

У трамваях і тролейбусах Львова ціна також має зрости до 10 гривень. Однак при купівлі через електронні сервіси вона становитиме 8,50 гривні.