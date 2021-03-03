У Львові 2 березня правоохоронці затримали іноземця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Чоловік сподівався, що за гроші спецслужбовець не буде перешкоджати йому під час оформлення дозвільних документів на постійне проживання в Україні.

Іноземця затримали співробітники СБУ та ГУ Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід. Цікаво Взяв 20 тисяч гривень хабаря: на Львівщині судитимуть посадовця Держводагентства Як іноземець намагався дати хабар співробітнику СБУ За даними слідства, 46-річний вірменин, який займається нелегальним гральним бізнесом, запропонував правоохоронцю 1000 доларів хабаря.

Він хотів підкупити співробітника СБУ, щоб той не перешкоджав чоловікові в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні.

Проте спецслужбовець у встановленому порядку повідомив керівництво про цю незаконну пропозицію.

Правоохоронці задокументували факт передачі хабаря та затримали зловмисника.

Правоохоронці затримали іноземця / Фото Управління СБУ Львівщини Що загрожує чоловікові Правоохоронці повідомили іноземцеві про підозру у "пропозиції або наданні неправомірної вигоди службовій особі". Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 4 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід / Фото Управління СБУ Львівщини