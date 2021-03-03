У Львові іноземець намагався підкупити співробітника СБУ: фото
У Львові 2 березня правоохоронці затримали іноземця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Чоловік сподівався, що за гроші спецслужбовець не буде перешкоджати йому під час оформлення дозвільних документів на постійне проживання в Україні.
Джерело:Управління СБУ у Львівській області
Іноземця затримали співробітники СБУ та ГУ Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід.
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Як іноземець намагався дати хабар співробітнику СБУ
- За даними слідства, 46-річний вірменин, який займається нелегальним гральним бізнесом, запропонував правоохоронцю 1000 доларів хабаря.
- Він хотів підкупити співробітника СБУ, щоб той не перешкоджав чоловікові в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні.
- Проте спецслужбовець у встановленому порядку повідомив керівництво про цю незаконну пропозицію.
- Правоохоронці задокументували факт передачі хабаря та затримали зловмисника.
Правоохоронці затримали іноземця / Фото Управління СБУ Львівщини
Що загрожує чоловікові
Правоохоронці повідомили іноземцеві про підозру у "пропозиції або наданні неправомірної вигоди службовій особі". Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 4 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.
Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід / Фото Управління СБУ Львівщини
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