У Львові іноземець намагався підкупити співробітника СБУ: фото

3 березня 2021 , 15:15
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Джерело:

Управління СБУ у Львівській області

У Львові 2 березня правоохоронці затримали іноземця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Чоловік сподівався, що за гроші спецслужбовець не буде перешкоджати йому під час оформлення дозвільних документів на постійне проживання в Україні.

Іноземця затримали співробітники СБУ та ГУ Нацполіції Львівщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід.

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Як іноземець намагався дати хабар співробітнику СБУ

  • За даними слідства, 46-річний вірменин, який займається нелегальним гральним бізнесом, запропонував правоохоронцю 1000 доларів хабаря.
  • Він хотів підкупити співробітника СБУ, щоб той не перешкоджав чоловікові в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні.
  • Проте спецслужбовець у встановленому порядку повідомив керівництво про цю незаконну пропозицію.
  • Правоохоронці задокументували факт передачі хабаря та затримали зловмисника.


Правоохоронці затримали іноземця / Фото Управління СБУ Львівщини

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці повідомили іноземцеві про підозру у "пропозиції або наданні неправомірної вигоди службовій особі". Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 4 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід / Фото Управління СБУ Львівщини