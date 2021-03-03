У Львові іноземець намагався підкупити співробітника СБУ: фото

15:15

У Львові 2 березня правоохоронці затримали іноземця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Чоловік сподівався, що за гроші спецслужбовець не буде перешкоджати йому під час оформлення дозвільних документів на постійне проживання в Україні.