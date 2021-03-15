Львівські патрульні 14 березня затримали іноземця, який напав на чоловіка. Зловмисник вдарив львів'янина ножем у спину та сідницю.

Інцидент трапився близько 17:00 на вулиці Грінченка. Іноземцеві загрожує в'язниця. Читайте також Заховався в кущах: львівські патрульні знайшли хулігана за слідами на снігу – фото Іноземець напав на львів'янина з ножем Патрульні близько 17:00 отримали виклик про те що на вулиці Грінченка поранили чоловіка.

За словами 40-річного львів'янина, невідомий чоловік вдарив його кілька разів ножем – у спину та сідницю.

Постраждалий потрапив до лікарні.

Патрульні обстежили прилеглі вулиці й невдовзі знайшли чоловіка, який був схожим до опису нападника.

Він помітно нервував і навіть намагався втекти.

Затриманим виявився 28-річний іноземець, який живе у Львові.

Чоловік зізнався у тому, що поранив львів'янина.

Іноземець підрізав львів'янина / Фото Патрульної поліції Львівщини Іноземцеві загрожує в'язниця На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, а іноземця затримали. Йому загрожує відповідальність за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.