У Львові іноземець підрізав перехожого: фото
Іноземець вдарив львів'янина ножем / Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 14 березня затримали іноземця, який напав на чоловіка. Зловмисник вдарив львів'янина ножем у спину та сідницю.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 17:00 на вулиці Грінченка. Іноземцеві загрожує в'язниця.
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Іноземець напав на львів'янина з ножем
- Патрульні близько 17:00 отримали виклик про те що на вулиці Грінченка поранили чоловіка.
- За словами 40-річного львів'янина, невідомий чоловік вдарив його кілька разів ножем – у спину та сідницю.
- Постраждалий потрапив до лікарні.
- Патрульні обстежили прилеглі вулиці й невдовзі знайшли чоловіка, який був схожим до опису нападника.
- Він помітно нервував і навіть намагався втекти.
- Затриманим виявився 28-річний іноземець, який живе у Львові.
- Чоловік зізнався у тому, що поранив львів'янина.
Іноземець підрізав львів'янина / Фото Патрульної поліції Львівщини
Іноземцеві загрожує в'язниця
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, а іноземця затримали.
Йому загрожує відповідальність за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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