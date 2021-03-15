У Львові іноземець підрізав перехожого: фото

15 березня 2021 , 10:50
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Львівські патрульні 14 березня затримали іноземця, який напав на чоловіка. Зловмисник вдарив львів'янина ножем у спину та сідницю.

Інцидент трапився близько 17:00 на вулиці Грінченка. Іноземцеві загрожує в'язниця.

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Іноземець напав на львів'янина з ножем

  • Патрульні близько 17:00 отримали виклик про те що на вулиці Грінченка поранили чоловіка.
  • За словами 40-річного львів'янина, невідомий чоловік вдарив його кілька разів ножем – у спину та сідницю.
  • Постраждалий потрапив до лікарні.
  • Патрульні обстежили прилеглі вулиці й невдовзі знайшли чоловіка, який був схожим до опису нападника.
  • Він помітно нервував і навіть намагався втекти.
  • Затриманим виявився 28-річний іноземець, який живе у Львові.
  • Чоловік зізнався у тому, що поранив львів'янина.


Іноземець підрізав львів'янина / Фото Патрульної поліції Львівщини

Іноземцеві загрожує в'язниця

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, а іноземця затримали.

Йому загрожує відповідальність за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.