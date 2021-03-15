У Львові іноземець підрізав перехожого: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 14 березня затримали іноземця, який напав на чоловіка. Зловмисник вдарив львів'янина ножем у спину та сідницю.
Інцидент трапився близько 17:00 на вулиці Грінченка. Іноземцеві загрожує в'язниця.
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Іноземець підрізав львів'янина / Фото Патрульної поліції Львівщини
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, а іноземця затримали.
Йому загрожує відповідальність за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.