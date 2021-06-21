ДТП трапилась на перехресті площ Торгової та Різні. Внаслідок аварії постраждали 3 патрульних.

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Патрульні супроводжували немовля у лікарню

У поліцію о 23:15 звернувся схвильований чоловік. Він розповів, що його 9-місячній дитині дуже погано.

Немовля задихалось, тож львів'янин попросив поліцейських допомогти дістатися з вулиці Джорджа Вашингтона до лікарні на вулиці Пилипа Орлика.

Окрім цього, батьки викликали таксі.

Усі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки, почали супровід родини до лікарні.

На перехресті площ Торгової та Різні о 23:30 усі автівки та пішоходи зупинились, щоб дати дорогу поліції та таксі.

Проте водій Jeep вирішив не пропускати авто патрульних.

Позашляховик протаранив поліцейських.

Внаслідок удару патрульна автівка вилетіла на тротуар та збила пішоходів.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Внаслідок ДТП постраждали 5 людей

За інформацією "Варта 1", авто патрульних збило пару. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув, проте хлопець отримав травми. Також травмувались 3 поліцейських. Усіх часників аварії оглянули медики й після цього відпустили додому.

На щастя, немовля вдалось доставити до медзакладу і передати лікарям. На місці події працювали слідчі, які встановлять усі обставини події.

Зауважте! За правилами дорожнього руху, усі водії зобов'язані пропускати автівки з увімкненим синім проблисковим маячком та сиреною.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1" та Патрульної поліції Львівщини