У Львові Jeep протаранив авто поліції, яке супроводжувало немовля в лікарню: постраждали 5 людей

У центрі Львова 20 червня водій позашляховика Jeep не пропустив авто поліції, яке супроводжувало 9-місячну дитину в лікарню. Внаслідок зіткнення автівка патрульних вилетіла на тротуар і збила пішоходів.
ДТП трапилась на перехресті площ Торгової та Різні. Внаслідок аварії постраждали 3 патрульних.
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Патрульні супроводжували немовля у лікарню
- У поліцію о 23:15 звернувся схвильований чоловік. Він розповів, що його 9-місячній дитині дуже погано.
- Немовля задихалось, тож львів'янин попросив поліцейських допомогти дістатися з вулиці Джорджа Вашингтона до лікарні на вулиці Пилипа Орлика.
- Окрім цього, батьки викликали таксі.
- Усі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки, почали супровід родини до лікарні.
- На перехресті площ Торгової та Різні о 23:30 усі автівки та пішоходи зупинились, щоб дати дорогу поліції та таксі.
- Проте водій Jeep вирішив не пропускати авто патрульних.
- Позашляховик протаранив поліцейських.
- Внаслідок удару патрульна автівка вилетіла на тротуар та збила пішоходів.
Дивіться відео з місця ДТП:
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Внаслідок ДТП постраждали 5 людей
За інформацією "Варта 1", авто патрульних збило пару. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув, проте хлопець отримав травми. Також травмувались 3 поліцейських. Усіх часників аварії оглянули медики й після цього відпустили додому.
На щастя, немовля вдалось доставити до медзакладу і передати лікарям. На місці події працювали слідчі, які встановлять усі обставини події.Зауважте! За правилами дорожнього руху, усі водії зобов'язані пропускати автівки з увімкненим синім проблисковим маячком та сиреною.
Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1" та Патрульної поліції Львівщини