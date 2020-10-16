Капітальний ремонт вулиці Чернівецької у Львові планують завершити до кінця 2020 року. Наразі ремонтують ліву частину вулиці. 19 вересня там покладуть перший шар асфальту.

У Львові триває реконструкція всієї території біля Головного вокзалу – площі Двірцевої, скверу та вулиці Чернівецької. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Площа Двірцева буде поза конкуренцією, – Садовий

Вже з понеділка (19 вересня – 24 канал) тут будуть класти перший шар асфальту з лівої частини, що зараз в роботі, бо з протилежної сторони перший шар нанесено, залишається ще верхній шар,

– розповів мер міста Андрій Садовий.

Міський голова зазначив, що сквер на площі Двірцевій також реконструюють. З кожним днем він стає "ще милішим". За словами Садового, невдовзі уся територія біля залізничного вокзалу у Львові буде поза конкуренцією серед усіх інших українських міст. Після реконструкції туристи, які кілька років не приїжджали до Львова, "просто не впізнають" площу після ремонту.

Що буде на території навколо Головного вокзалу у Львові

За словами Садового, паркувальних місць біля залізничного вокзалу буде достатньо. Він наголосив, що саме через це важливо, щоб водії дотримувались правил дорожнього руху і паркувались лише у відведених для цього місцях.

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Коли завершать ремонт Чернівецької

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий розповів, що повністю завершити ремонт вулиці планують до кінця 2020 року.

Ремонт вулиці Чернівецької, згідно з проєктом, мав тривати 12 місяців, але нам з підрядником вдалося оптимізувати процес робіт, і вже в липні були замінені всі комунікації та завершено усі основні роботи,

– зазначив Білий.

Наразі працівники закінчують ремонт бокових хідників. Реставрацію центрального променаду завершили на 80%. Роботи, які там залишились, закінчать після того, як заасфальтують обидві частини вулиці Чернівецької.

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