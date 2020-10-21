У Львові стартував новий проєкт зі зменшення використання одноразової тари. Тепер у деяких закладах міста каву з собою наливатимуть у їстівні горнята, а людям, які прийшли зі своєю чашкою, даватимуть знижки.

Ініціативу Zero Cup запустили громадська організація Zero Waste Lviv та Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому у Львові запустили цей проєкт

Організатори проєкту зазначили, що проблема використання одноразових горнят потребує екологічного вирішення. Люди повинні змінити підхід до виробництва товарів та ресурсів, щоб зменшити свій екологічний слід.

Заохочення бізнесів, у цьому випадку кав’ярень, та споживачів скорочувати відходи є дійсно важливим кроком, адже таким чином Україна наближається до мети запровадити більш сталі моделі споживання до 2030 року,

– зазначила заступниця представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Громадська організація Zero Waste Lviv провела дослідження на одній з львівських вулиць з 7 кав'ярнями. Воно показало, що близько 20% вмісту смітників – одноразові горнята від кави з собою.

Зверніть увагу! Одноразові горнята, які використовують для приготування кави з собою, насправді не повністю паперові. Вони мають всередині поліетиленову плівку для захисту від протікання. Такі горнята дуже складно переробити та неможливо компостувати.

Як відбуватиметься відмова від одноразових горняток

Клієнтам кав'ярень пропонуватимуть кілька варіантів екологічного споживання улюбленого напою:

Для людей, які прийшли з власним багаторазовим горнятком, надаватимуть знижки.

Львів'яни також матимуть можливість замовити каву в їстівний посуд.

Тим клієнтам, які все ж купуватимуть каву в одноразове горня, бариста пропонуватиме прийти наступного разу зі своєю чашкою та отримати знижку.

На думку організаторів, ці заходи допоможуть обрати оптимальний спосіб екологічного споживання кави з собою та не створять незручностей для львів'ян та гостей міста.

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Хто приєднався до проєкту

Наразі проєкт підтримала мережа кав'ярень Kredens Cafe.

У рамках проєкту також створили мобільний додаток, у якому можна буде знайти мапу закладів, які долучились до ініціативи. Також на локаціях працюватимуть інтерв'юери. Вони збиратимуть відгуки працівників кав'ярень та відвідувачів.