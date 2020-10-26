У Львові затримали 2 киян, які грабували термінали для поповнення рахунків. Чоловіків затримали в момент, коли вони намагались взламати систему терміналу за допомогою спеціальної купюри.

Патрульні отримали повідомлення про підозрілих чоловіків 23 жовтня близько 20:00. Стурбований львів'янин розповів правоохоронцям, що на вулиці Круп'ярській двоє зловмисників проводять якісь технічні маніпуляції з терміналом для поповнення рахунків. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали зловмисників

Не гаючи часу, патрульні приїхали на місце виклику.

Львів'янин, який телефонував, надав правоохоронцям опис підозрілих чоловіків та розповів, куди вони пішли.

Патрульні вирушили на пошуки зловмисників. Поліцейські вирішили розділитися та оточити їх, щоб унеможливити втечу.

Чоловіків затримали на гарячому – в той момент, коли вони грабували термінал на вулиці Личаківській.

Поліцейські встановили, що зловмисниками виявились двоє жителів Києва віком 38 та 44 роки.

Під час поверхневої перевірки у чоловіків знайшли записник з номерами телефонів та електронних рахунків, на які зловмисники переводили гроші, спеціальну 500-гривневу купюру, яка використовувалась для взлому терміналів, банківські картки та ніж.

Правоохоронці вилучили речові докази.



Чоловіки грабували термінали за допомогою спеціальної купюри / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує грабіжникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих систем за попередньою змовою. За такий злочин киянам загрожує від 3 до 6 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.



Правоохоронці проводять розслідування цього злочину / Фото Патрульної поліції Львівщини



Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років за ґратами / Фото Патрульної поліції Львівщини