У Львові кияни грабували термінали: їх спіймали на гарячому – фото
У Львові затримали 2 киян, які грабували термінали для поповнення рахунків. Чоловіків затримали в момент, коли вони намагались взламати систему терміналу за допомогою спеціальної купюри.
Патрульні отримали повідомлення про підозрілих чоловіків 23 жовтня близько 20:00. Стурбований львів'янин розповів правоохоронцям, що на вулиці Круп'ярській двоє зловмисників проводять якісь технічні маніпуляції з терміналом для поповнення рахунків. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як затримали зловмисників
- Не гаючи часу, патрульні приїхали на місце виклику.
- Львів'янин, який телефонував, надав правоохоронцям опис підозрілих чоловіків та розповів, куди вони пішли.
- Патрульні вирушили на пошуки зловмисників. Поліцейські вирішили розділитися та оточити їх, щоб унеможливити втечу.
- Чоловіків затримали на гарячому – в той момент, коли вони грабували термінал на вулиці Личаківській.
- Поліцейські встановили, що зловмисниками виявились двоє жителів Києва віком 38 та 44 роки.
- Під час поверхневої перевірки у чоловіків знайшли записник з номерами телефонів та електронних рахунків, на які зловмисники переводили гроші, спеціальну 500-гривневу купюру, яка використовувалась для взлому терміналів, банківські картки та ніж.
- Правоохоронці вилучили речові докази.
Чоловіки грабували термінали за допомогою спеціальної купюри / Фото Патрульної поліції Львівщини
Що загрожує грабіжникам
Слідчі відкрили кримінальне провадження за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих систем за попередньою змовою. За такий злочин киянам загрожує від 3 до 6 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Правоохоронці проводять розслідування цього злочину / Фото Патрульної поліції Львівщини
Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років за ґратами / Фото Патрульної поліції Львівщини