Комунальні служби міста вже почали ліквідовувати наслідки негоди. І продовжуватимуть це робити всю ніч.
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Наслідки негоди у Львові долатимуть усю ніч
У Львові комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди.
- У місті вже розчищені ключові магістралі.
- Частина електротранспорту відновила роботу.
Про це написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий.
Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі,
– запевнив він.
Негода у Львові: що трапилося і які наслідки
У Львові у п'ятницю, 25 червня, була дуже сильна буря.
- Вулиці міста заливали потоки води, попадали десятки дерев.
- У центрі міста бачили обірвані електричні дроти, частина будинків втратили доступ до електропостачання.
Серед інших руйнувань – понищені літні майданчики ресторанів, затоплені вулиці, автомобілі, пішохідні переходи.
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