У Львові комунальники всю ніч долатимуть наслідки негоди

Дуже сильна буря атакувала Львів 25 червня. Низка вулиць затоплені, попадали дерева, обірвалися лінії електропередач.

Комунальні служби міста вже почали ліквідовувати наслідки негоди. І продовжуватимуть це робити всю ніч.

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Наслідки негоди у Львові долатимуть усю ніч

У Львові комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди.

У місті вже розчищені ключові магістралі.

Частина електротранспорту відновила роботу.

Про це написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий.

Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі,

– запевнив він.

Негода у Львові: що трапилося і які наслідки

У Львові у п'ятницю, 25 червня, була дуже сильна буря.

Вулиці міста заливали потоки води, попадали десятки дерев.

У центрі міста бачили обірвані електричні дроти, частина будинків втратили доступ до електропостачання.

Серед інших руйнувань – понищені літні майданчики ресторанів, затоплені вулиці, автомобілі, пішохідні переходи.

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