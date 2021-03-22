У Львові сталася моторошна аварія. Автомобіль ДСНС наїхав на кришку каналізаційного люка, вона вилетіла з дороги та пробила лобове скло легковика, яких рухався зустрічною смугою. Загинув 10-річний хлопчик.

Смертельна аварія сталася пізно ввечері 21 березня на вулиці Зеленій, 251. Про неї спочатку повідомили очевидці у соцмережах.

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Що відомо про моторошну ДТП

Транспорт ДСНС рухався вулицею Зеленою, у напрямку до вулиці Сихівської.

Авто наїхало заднім лівим колесом на каналізаційний люк – його кришка, ймовірно, була погано закріплена.

Вона вилетіла зі свого місця та пробила лобове скло автомобіля Acura.

На передньому сидінні легковика сиділа дитину. Від удару хлопчик загинув на місці.

Правоохоронці підтвердили факт ДТП, проте жодних подробиць наразі не повідомили. За попередньою інформацією, авто керував батько загиблого, а мати сиділа позаду.

Трагедія сталася 21 березня у Львові / Фото "Варта1"



В автомобіль у Львові врізалася кришка каналізаційного люка: відео "Варта1"



Через те, що одним з учасників аварії є співробітник ДСНС, розслідуватиме її ДБР. Як повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко, за фактом трагедії розпочали службове розслідування.