Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика
У Львові сталася моторошна аварія. Автомобіль ДСНС наїхав на кришку каналізаційного люка, вона вилетіла з дороги та пробила лобове скло легковика, яких рухався зустрічною смугою. Загинув 10-річний хлопчик.
Джерело:ZAXID.NET
Смертельна аварія сталася пізно ввечері 21 березня на вулиці Зеленій, 251. Про неї спочатку повідомили очевидці у соцмережах.
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Що відомо про моторошну ДТП
- Транспорт ДСНС рухався вулицею Зеленою, у напрямку до вулиці Сихівської.
- Авто наїхало заднім лівим колесом на каналізаційний люк – його кришка, ймовірно, була погано закріплена.
- Вона вилетіла зі свого місця та пробила лобове скло автомобіля Acura.
- На передньому сидінні легковика сиділа дитину. Від удару хлопчик загинув на місці.
Правоохоронці підтвердили факт ДТП, проте жодних подробиць наразі не повідомили. За попередньою інформацією, авто керував батько загиблого, а мати сиділа позаду.
Трагедія сталася 21 березня у Львові / Фото "Варта1"
В автомобіль у Львові врізалася кришка каналізаційного люка: відео "Варта1"
Через те, що одним з учасників аварії є співробітник ДСНС, розслідуватиме її ДБР. Як повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко, за фактом трагедії розпочали службове розслідування.
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