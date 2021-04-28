У Львові кухаря китайського ресторану звинуватили у жорстокому поводженні зі співробітницями

У Львові шеф-кухар ресторану Great Wall Лю Бао Чан потрапив у скандал. Чоловіка звинуватили у жорстокому поводженні зі співробітницями – він знімав та викладав у мережу принизливі відео, на яких намагався поцілувати дівчат та обговорював їхню "вартість".

Наразі керівництво ресторану готує документи на звільнення кухаря. Його повинні вислати назад у Китай, адже чоловік працював в Україні за робочим договором.

Цікаво Гнила система, – Львівська облрада закликала скасувати науковий ступінь Киви

Кухар знімав відео, на яких принижував співробітниць

У львівському ресторані Great Wall, що розташований на вулиці Личаківській, шеф-кухар Лю Бао Чан знімав відео, на яких принижував своїх співробітниць.

Чоловік намагався поцілувати їх й китайською обговорював їхню "вартість". Ролики викликали шквал серед користувачів мережі. Усі відео чоловік викладав у китайську соцмережу на зразок TikTok, а історію опублікували у відомій китайській групі «Байки Лаовая».

На відео шеф-кухар Лю Бао Чан підходить до співробітниці й оцінює її. Дівчина не розуміє, що відбувається і не хоче, щоб її знімали.

Начальник, ця скільки коштує? Ця 18 700. Ой, занадто дорого! Якщо подобається, то можемо поторгуватися. Якщо тобі назву свою ціну, ти мене поб'єш. Нічого страшного, говори,

– говорить сам до себе кухар.

Дивіться один з роликів, які зняв Лю Бао Чан:

Читайте також "Путін – красунчик": скандальна блогерка Алхім потрапила у базу "Миротворця"

Керівництво ресторану вирішило звільнити кухаря

Керівництво ресторану Great Wall дізналося про відео та їхній переклад з соцмереж. У закладі розповіли, що Лю Бао Чан працює шеф-кухарем у Great Wall з 2019 року. Проте за цей час ні працівники, ні відвідувачі ніколи не скаржилися на нього. За словами керівництва закладу, ніхто не розумів, що саме говорив кухар, коли знімав свої ролики.

"У нас ніхто не розмовляє китайською, а шеф-кухар не знає ні української, ні англійської, ні російської. Все, що він може сказати – щось на кшталт "ти очєнь красівая" або "я тєбя люблю", і при спілкуванні з нами теж може запам'ятовувати якісь слова", – розповіли у закладі.

Наразі Great Wall зачинений через скандал, пов'язаний з відео кухаря. Цей ресторан був першим закладом в Україні, де Лю Бао Чан працював. Поки не відомо, коли заклад знову відчинять, адже наразі керівництво шукає нового шеф-кухаря.

Працівник закладу розповів, що це зробити нелегко, бо мало людей розуміються в китайській кухні. За його словами, ресторан відповідальний за те, щоб відправити Лю Бао Чан назад у Китай, бо він перебував в Україні за укладеним робочим договором.



Ресторан наразі зачинений / Скриншот інстаграм-сторінки Great Wall

Зауважте Жорстоко бив, а потім забрав дітей: у Львові ІТ-менеджер катував дружину – відео 18+

Кухар хотів зібрати багато переглядів у Китаї

У ресторані розповіли, що Лю Бао Чан сказав, що знімав відео, щоб мати багато переглядів у соцмережах. За його словами, ролики такого формату – дуже популярні у Китаї.

Експертка з онлайн-комунікацій Надія Баловсяк зазначила, що зйомка людини великим планом без її дозволу є порушенням Закону про захист персональних даних.

"Щодо розміщення в інтернеті можна скаржитися на відео адміністрації соцмережі, пояснюючи, що відбувся факт розміщення відео без згоди учасників, однак, не відомо чи буде з цього якийсь результат", – додала Баловсяк.

За словами консультантки з цифрової безпеки ГО "Лабораторія цифрової безпеки" Аліни Елєвтєрової, люди, які постраждали від таких інцидентів, можуть звернутися до громадських організацій, які їх проконсультують.

Оскільки це викладено у китайській мережі, не знаю, чи є доступ до неї в Україні, але можна звернутись до служби підтримки того сайту чи додатку з проханням видалити відео та описати ситуацію,

– зазначила Елєвтєрова.

Також можна залучити до справи перекладача, щоб написати службі підтримки сайту китайською. Окрім цього, людям, які постраждали від незаконної зйомки, можна звернутися у кіберполіцію чи залишити звернення безпосередньо на сайті МВС.



Кухар ресторану знімав принизливі відео / Скриншот інстаграм-сторінки Great Wall