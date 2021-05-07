У Львові кур'єр Glovo збив 10-річну дівчинку: поліція оголосила його у розшук

ДТП трапилась 28 квітня. Проте правоохоронці оголосили скутериста у розшук лише 7 травня.

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Скутерист збив 10-річну дівчинку

Приблизно о 18:00 на вулиці Боткіна скутерист збив 10-річну дівчинку.

Дитина у той час переходила дорогу пішохідним переходом.

Чоловік одразу ж втік з місця ДТП.

Скутерист був у червоному шоломі та з наплічником компанії Glovo.

Ймовірно, він працює там кур'єром.

Львівські правоохоронці 7 травня оголосили втікача у розшук.



Скутерист з наплічником Glovo збив дівчинку / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

У патрульній поліції підтвердили цю інформацію. Правоохоронці розповіли, що аварія трапилась 28 квітня. Скутерист збив дівчинку за 350 метрів від управління патрульної поліції Львівщини. Окрім того, що чоловікові вдалося одразу ж втекти.

Того дня поліція не повідомляла про цей інцидент. Правоохоронці розповіли, що, на щастя, внаслідок ДТП школярка отримала лише легкі тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські проводять розслідування. Вони просять усіх, хто впізнав чоловіка чи знає про його місце перебування, зателефонувати на гарячу лінію поліції за номером 102.

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Як відреагували у Glovo

У коментарі 24 каналу представниця Glovo в Україні Оксана Рідкоус розповіла, що компанія наразі вивчає деталі інциденту.

Компанія вивчає деталі інциденту та готова співпрацювати з питань розслідування даної справи та надати всю необхідну інформацію, що допоможе встановити особу учасника ДТП,

– зазначила Рідкоус.

У Glovo додали, що у разі появи нової інформації щодо цього випадку, компанія надасть більше деталей.