У Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Героя України Бориса Возницького – фото

На Личаківському кладовищі 16 квітня відбулося вшанування пам'яті Героя України Бориса Возницького. Він був багаторічним директором Львівської національної галереї мистецтв.

Вшанування відбулось з нагоди 95-річчя з дня народження Возницького. У церемонії взяв участь митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк.

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У Львові вшанували пам'ять Бориса Возницького

Під час церемонії вшанування пам'яті Возницького на Личаківському цвинтарі митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк провів молебень. Також до вшанування долучились хористи чоловічої капели "Дударик".

Після цього відбулось покладання квітів на могилу Героя України. До церемонії також долучилась заступниця начальника управління культури Оксана Стельмах.

Коротко про Бориса Возницького

Борис Возницький – відомий український мистецтвознавець.

Він був директором Львівської галереї мистецтв.

Возницький – академік Української академії мистецтв, Герой України та лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.

Також він мав звання заслуженого працівника культури України та Польщі.

Возницький був президентом Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM) та доктором honoris causa.



У Львові вшанували пам'ять Бориса Возницького / Фото ЛМР



Церемонія відбулась на Личаківському цвинтарі / Фото ЛМР



Митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк провів молебень / Фото ЛМР



Присутні поклали квіти до могили Возницького / Фото ЛМР