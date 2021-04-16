У Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Героя України Бориса Возницького – фото

Джерело:Львівська міськрада
На Личаківському кладовищі 16 квітня відбулося вшанування пам'яті Героя України Бориса Возницького. Він був багаторічним директором Львівської національної галереї мистецтв.
Вшанування відбулось з нагоди 95-річчя з дня народження Возницького. У церемонії взяв участь митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк.
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Під час церемонії вшанування пам'яті Возницького на Личаківському цвинтарі митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк провів молебень. Також до вшанування долучились хористи чоловічої капели "Дударик".
Після цього відбулось покладання квітів на могилу Героя України. До церемонії також долучилась заступниця начальника управління культури Оксана Стельмах.
У Львові вшанували пам'ять Бориса Возницького / Фото ЛМР
Церемонія відбулась на Личаківському цвинтарі / Фото ЛМР
Митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк провів молебень / Фото ЛМР
Присутні поклали квіти до могили Возницького / Фото ЛМР