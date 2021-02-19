Лікарі неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні виходили дитину, яка народилася з вагою всього 790 грамів. Дівчинка з'явилась на світ на 26 тижні вагітності. Нещодавно маленьку львів’янку виписали з лікарні додому.

Львівські неонатологи мають неабиякий досвід у виходжуванні немовлят. У 2020 році вони виходили 50 дітей, які народились з вагою від 500 грамів до 1 кілограма.

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Як лікарі виходили дівчинку

Завідувачка відділення патології передчасно народжених дітей Ольга Децик розповіла, що медики виходжували немовля протягом 3,5 місяця. Дівчинка народилась передчасно, тому потребувала неабиякої уваги та професійних дій неонатологів.

З медзакладу дитину виписали з вагою 2,53 кілограма. Зараз вона абсолютно здорова й жодних застережень з боку лікарів немає. Проте дівчинка все ж деякий час перебуватиме під спостереженням медиків.

За словами неонатологів, найважче виходжувати дітей, які народжуються з критично малою вагою. Проте лікарі неонатального центру ЛОКЛ мають неабиякий досвід, адже виходжують таких дітей вже понад 20 років. Лише у 2020 році у центрі виходили 50 немовлят, які з'явились на світ з вагою від 500 грамів до кілограма.

Цікаво! Лікарі неонатального центру Львівської обласної лікарні у 2019 році вперше виходили немовля з вагою всього 480 грамів. Від дитини ще при народженні відмовилися батьки. Проте зараз дівчинка живе у новій сім'ї, яка її удочерила.