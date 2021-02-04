Шлях до одужання був непростий: у Львові з лікарні виписали немовля, яке народилося з COVID-19

З Львівської обласної клінічної лікарні 4 лютого виписали новонароджену дівчинку. Вона народилась з коронавірусом, адже її мати захворіла на COVID-19 під час вагітності.

Джерело: фейсбук Львівської обласної клінічної лікарні

Мати дівчинки – дружина львівського священника Петра Терлецького. За її життя тривалий час боролись лікарі.

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Боротьба за життя матері та дитини була важкою

Новонароджена дівчинка – 6 дитина у сім’ї. Її матір захворіла на коронавірус під час вагітності. 5 січня з Львівської лікарні швидкої медичної допомоги її виписали, а 4 лютого виписали й немовля.

Була надзвичайно складна і виснажлива боротьба за життя матері 6 дітей, яку виходжували в ЛШМД і маленької передчасно народженої дівчинки Даринки, якою з перших хвилин життя опікувалися медики Неонатального центру нашої ЛОКЛ. Сказати, що шлях до одужання був непростий, це не сказати нічого,

– розповіли у лікарні.

Дівчинка народилася на 29 тижні вагітності. Вона важила лише 1230 грамів. У важкому стані немовля перевели у відділення інтенсивної терапії новонароджених ЛОКЛ.

"Отримала сурфактант, ШВЛ, комплексне інтенсивне лікування та постійний моніторинг життєво важливих функцій. На 4-й день життя отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19. У відділенні інтенсивної терапії лікувалась 16 днів", – повідомили медики.

Після того, як стан дівчинки стабілізувався й вона отримала негативний тест на коронавірус, її перевели у відділення патології недоношених новонароджених. Медики продовжували лікувати немовля. Дівчинка поступово росла, набиралася сили й невдовзі почала самостійно смоктати та добре засвоювати їжу.

Дивіться фото виписки новонародженої дівчинки, у якої був коронавірус / Фото ЛОКЛ

Як виписали новонароджену

Дівчинку повністю обстежили та проконсультували суміжні спеціалісти. Батько відвідував дитину після зняття карантинних обмежень, а матір відразу змогла побачити дівчинку та спілкуватися з нею після успішного завершення свого лікування. Всі необхідні медикаменти, витратні матеріали, засоби гігієни для лікування та догляду немовляти забезпечила адміністрація ЛОКЛ.

"Сьогодні крихітка Даринка з вагою 2 кілограми 810 грамів повернулася додому до своєї великої родини, до своїх сестричок і братиків, до своєї мами й татка, нарешті сім‘я Терлецьких возз'єдналася. Емоції просто неймовірні, а за кожною емоцією велика праця і Божа милість!" – підсумували у лікарні.