У Львові ліквідовують наслідки масштабної пожежі у багатоповерхівці на Виговського

У багатоповерхівці на вулиці Виговського 10 травня трапилась масштабна пожежа. Надзвичайники евакуювали понад 100 людей. У будинку відімкнули воду, газ та світло. Наразі фахівці ліквідовують наслідки пожежі.

Комунальні служби міста працюють над відновлення усіх комунікацій у будинку №1 на вулиці Виговського. Також там невдовзі зроблять ремонт у під'їзді.

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У будинку ліквідовують наслідки пожежі

Заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла, що наразі фахівці розглядають 2 варіанти відновлення роботи ліфта та готуються до ремонту сходової клітки.

У будинку на вулиці Виговського відновлено подачу електрики, газу, зроблено порядок на сходовій клітці, відновлено дашок на горищі. Щодо ліфта, то його обстежили, і зараз мовиться про те, щоб провести або капітальний ремонт ліфта, на що необхідно 500 тисяч гривень,

– зазначила посадовиця.

За її словами, на повну заміну ліфта необхідно 1,3 мільйона гривень. Наразі це питання вирішують разом з ЛКП "Львівсвітло".

"Відзначу, що у цьому будинку є 2 сходових клітки: одна – по якій ходять люди, інша – запасна (евакуаційна). Зараз ЛКП "Левандівка" проводить підготовчі роботи, закуповує матеріали, і ремонт сходової клітки буде зроблено впродовж місяця", – додала Маруняк.

За словами посадовиці, питання ремонту у будинку на вулиці Виговського є під постійним контролем. Кожного дня туди виїздить голова районної адміністрації. Маруняк зазначила, що вона та міський голова Андрій Садовий також туди приїздили.

Садовий наголосив, що поширення вогню під час пожежі спричинило те, що мешканці будинку завалили своїми речами евакуаційну сходову клітку. Тож у цілях безпеки у жодному разі не можна допустити, щоб на ній в майбутньому зберігали речі.

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Коротко про пожежу в багатоповерхівці на Виговського