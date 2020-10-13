У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду. Авіасудно повернулось назад у бориспільський аеропорт.

На борту літака було 22 пасажири. Усі вони не змогли дістатись до Львова. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Львів".

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Чому літак не зміг приземлитись у Львові

У Львові зранку 13 жовтня був сильний туман. Ймовірно, саме через це літак авіакомпанії WIND ROSE, який здійснював рейс WRC161 Бориспіль – Львів, не зміг здійснити посадку у львівському аеропорту.

Авіакомпанія об'єднала рейси

Авіакомпанія прийняла рішення повернути літак до Борисполя та об'єднати ранкові та вечірні рейси: