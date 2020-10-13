Повернувся у Київ: літак, який летів з Борисполя до Львова, не зміг сісти через туман
У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду. Авіасудно повернулось назад у бориспільський аеропорт.
На борту літака було 22 пасажири. Усі вони не змогли дістатись до Львова. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Львів".
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Чому літак не зміг приземлитись у Львові
У Львові зранку 13 жовтня був сильний туман. Ймовірно, саме через це літак авіакомпанії WIND ROSE, який здійснював рейс WRC161 Бориспіль – Львів, не зміг здійснити посадку у львівському аеропорту.
Авіакомпанія об'єднала рейси
Авіакомпанія прийняла рішення повернути літак до Борисполя та об'єднати ранкові та вечірні рейси:
- Рейс WRC161 об’єднали з рейсом WRC163 – посадка у Львові о 16 годині 10 хвилин;
- Рейс WRC162 об’єднали з рейсом WRC164 – виліт зі Львова о 17 годині 50 хвилин.
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