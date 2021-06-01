У Львові завтра лунатимуть сирени: яка причина

У Львові 2 червня лунатимуть сирени. Проте містян закликали зберігати спокій. Так фахівці перевірятимуть готовність системи оповіщення.

Сирени лунатимуть лише протягом 5 хвилин – з 14:50 до 14:55. Оповіщення означатиме сигнал "Увага всім".

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У Львові перевірятимуть систему оповіщення

У Львові з 14:50 до 14:55 2 червня фахівці перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення. Оповіщення – навчальне, тому практичні заходи не відпрацьовуватимуть. Львівська мерія просить жителів міста зберігати спокій.

Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть,

– зазначили в управлінні з питань НС та цивільного захисту населення ЛМР.

Що потрібно робити, коли лунає сигнал "Увага всім"

В управлінні зауважили, що звучання сирен, які завтра лунатимуть у Львові, означає сигнал "Увага всім". Почувши його, слід увімкнути радіо та налаштувати його на "UA:Українське радіо" (103,3 МГц).

Також можна увімкнути телевізор та знайти ефірні канали цифрового телебачення "UA:Львів" та "1-й Західний". Саме там оголосять повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.