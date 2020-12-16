У Львові лунатимуть сирени: фахівці перевірятимуть систему оповіщення
У Львові 16 грудня лунатимуть сирени. Проте люди повинні зберігати спокій. Так фахівці перевірятимуть готовність системи оповіщення.
Сирени лунатимуть з 14:50 до 14:55. Після перевірки у Львові проведуть електронне опитування щодо гучності та якості звуку. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як у Львові перевірятимуть систему оповіщення
У Львові з 14:50 до 14:55 16 грудня фахівці перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення. Оповіщення – навчальне, тому практичні заходи не відпрацьовуватимуть. Львівська мерія просить жителів міста зберігати спокій.
Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть,
– зазначили в управлінні з питань НС та цивільного захисту населення ЛМР.
Що потрібно робити, коли лунає сигнал "Увага всім"
В управлінні зауважили, що звучання сирен, які сьогодні можна буде почути у Львові, означає сигнал "Увага всім". Почувши його, слід увімкнути радіо та налаштувати його на "UA:Українське радіо" (103,3 МГц).
Також можна увімкнути телевізор та знайти ефірні канали цифрового телебачення "UA:Львів" та "1-й Західний". Саме там лунатиме повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
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