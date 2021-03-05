У Львові максимально збільшать кількість ліжок для хворих з COVID-19: Садовий про пандемію

Джерело:телеграм Андрія Садового
У Львові відбулось засідання міського штабу з протидії поширення коронавірусу. Основним завданням, як вважає мер Андрій Садовий, є збільшення кількості ліжок з під'єднаним киснем для хворих на COVID-19.
Мер Львова зауважив, що впродовж останніх тижнів лікарі фіксують значне збільшення кількості важких хворих. Недуга прогресує значно швидше та агресивніше.
Цікаво На Прикарпатті поліція та СБУ перевіряють реальну завантаженість лікарень
Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок із підведеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті. На найближчі тижні ставимо собі головне завдання – збільшити їх кількість, наскільки це можливо,
– пояснив Садовий.
Міський голова наголосив, що наразі активно моніторять ситуацію щодо захворюваності в школах. Поки навчання відбувається у звичайному режимі. Подальші рішення ухвалять 9 березня на міській комісії з ТЕБ та НС.
Ми всі вже розуміємо важливість носіння масок, миття рук і дотримання соціальної дистанції. Я дуже сподіваюсь, що разом зможемо уникнути важчих наслідків епідемії. Для цього маємо бути відповідальними і дотримуватись карантинних вимог,
– додав мер Львова.
Джерело: Львів VS коронавірус