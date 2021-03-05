У Львові максимально збільшать кількість ліжок для хворих з COVID-19: Садовий про пандемію

У Львові відбулось засідання міського штабу з протидії поширення коронавірусу. Основним завданням, як вважає мер Андрій Садовий, є збільшення кількості ліжок з під'єднаним киснем для хворих на COVID-19.

Мер Львова зауважив, що впродовж останніх тижнів лікарі фіксують значне збільшення кількості важких хворих. Недуга прогресує значно швидше та агресивніше.

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З 1300 місць у лікарнях – 418 зайняті

Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок із підведеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті. На найближчі тижні ставимо собі головне завдання – збільшити їх кількість, наскільки це можливо,

– пояснив Садовий.

Ситуацію в школах активно моніторять

Міський голова наголосив, що наразі активно моніторять ситуацію щодо захворюваності в школах. Поки навчання відбувається у звичайному режимі. Подальші рішення ухвалять 9 березня на міській комісії з ТЕБ та НС.



Ми всі вже розуміємо важливість носіння масок, миття рук і дотримання соціальної дистанції. Я дуже сподіваюсь, що разом зможемо уникнути важчих наслідків епідемії. Для цього маємо бути відповідальними і дотримуватись карантинних вимог,

– додав мер Львова.

Актуальні рішення міського штабу з протидії коронавірусу:

Джерело: Львів VS коронавірус

облаштувати додаткові ліжка для інфікованих у медзакладах міста;

облаштувати 2 тимчасові госпіталі;

провести зустрічі з підприємцями – власниками ринків, супермаркетів та інших закладів – щодо дотримання норм карантину;

посилити роботу моніторингових мобільних бригад, які слідкуватимуть за дотриманням норм карантину в закладах, установах тощо, накладатимуть штрафи та складатимуть протоколи в разі порушення норм;

відновити роботу мобільної лабораторії для тестування на COVID-19 в аеропорту;

моніторити ситуацію в міських закладах освіти.

Яка ситуація у Львівській області з коронавірусом?

Станом на 5 березня На Львівщині виявили 81 221 випадок коронавірусу, з них 2 317 – летальні. Одужали більше ніж 70 тисяч осіб.

Дані Станом на 5 березня На Львівщині виявили 81 221 випадок коронавірусу, з них 2 317 – летальні. Одужали більше ніж 70 тисяч осіб.Дані РНБО

Ці пропозиції розглянуть на майбутньому засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС у вівторок, 9 березня.