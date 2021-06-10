Аварія трапилася о 14:10 годині 10 травня. Відео опублікували через годину в спільноті Гарячої лінії Львова "1580".
Інший випадок Львівський суд оштрафував студентку, яку збила маршрутка: деталі
Як трапилася ДТП
- Дівчина почала йти, коли засвітився зелений сигнал світлофора.
- Маршрутка їхала на великій швидкості.
- Водій, ймовірно, майже не гальмував перед перехрестям.
- Як наслідок, він зачепив пішохода правою частиною корпуса транспорту.
- Після цього автобус різко звернув на тротуар і там зупинився.
- Момент інциденту зафіксували 2 камери Управління безпеки ЛМР.
Що кажуть правоохоронці
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська уточнила, що потерпілій – приблизно 16 років. Дівчину госпіталізували. Яких травм вона зазнала – невідомо: медики встановлюють діагноз.
Щодо водія автобуса, то це 55-річний житель Городоцького району. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Момент наїзду маршрутки на 16-річну дівчину біля ТРЦ Forum: відео Гарячої лінії Львова "1580"