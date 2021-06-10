У центрі Львова маршрутка збила 16-річну: дівчина переходила дорогу на світлофорі – відео

17:10

У Львові на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Під Дубом маршрутка №41 скоїла наїзд на 16-річну дівчину. Сталося це, коли вона переходила дорогу на зелений. Додамо, що неподалік розташовується ТРЦ Forum Lviv.