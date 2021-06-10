У центрі Львова маршрутка збила 16-річну: дівчина переходила дорогу на світлофорі – відео

10 червня 2021 , 17:10
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Джерело:

24 канал

У Львові на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Під Дубом маршрутка №41 скоїла наїзд на 16-річну дівчину. Сталося це, коли вона переходила дорогу на зелений. Додамо, що неподалік розташовується ТРЦ Forum Lviv.

Аварія трапилася о 14:10 годині 10 травня. Відео опублікували через годину в спільноті Гарячої лінії Львова "1580".

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Як трапилася ДТП 

  • Дівчина почала йти, коли засвітився зелений сигнал світлофора.
  • Маршрутка їхала на великій швидкості.
  • Водій, ймовірно, майже не гальмував перед перехрестям.
  • Як наслідок, він зачепив пішохода правою частиною корпуса транспорту.
  • Після цього автобус різко звернув на тротуар і там зупинився. 
  • Момент інциденту зафіксували 2 камери Управління безпеки ЛМР.

Що кажуть правоохоронці 

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська уточнила, що потерпілій – приблизно 16 років. Дівчину госпіталізували. Яких травм вона зазнала – невідомо: медики встановлюють діагноз.

Щодо водія автобуса, то це 55-річний житель Городоцького району. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Момент наїзду маршрутки на 16-річну дівчину біля ТРЦ Forum: відео Гарячої лінії Львова "1580"

Зверніть увагу! У Львові 7 червня автобус із пасажирами влетів у дерево. У ДТП травмувались 5 людей. У ЛМР почали розслідування обставин інциденту. Згодом перевізник "Міра і К" почав запевняти, що водій у них не працює та виїхав на цей рейс самовільно.
Автор: Олександр Марчак